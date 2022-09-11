Игорь Коротченко: Армения пытается сорвать подписание мирного договора
Цель вооруженной провокации армянской стороны – сорвать подписание мирного договора. Об этом написал в соцсети российский политический эксперт и консультант, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.
«Цель вооруженной провокации с армянской стороны – сорвать подписание мирного договора между Баку и Ереваном. Совершенно очевидно», - отметил Коротченко.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!