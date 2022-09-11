Минобороны Азербайджана назвало бредом заявление Еревана

Министерство обороны Азербайджана назвало бредом информацию армянской стороны о вторжении азербайджанских военных на территорию Армении.

«Распространяемая в армянских СМИ и социальных сетях информация о вторжении ВС Азербайджана на территорию Армении не более чем бред. Государством-агрессором и оккупантом в регионе является Республика Армения. Нахождение личного состава и техники ВС Армении в Карабахской экономической зоне Азербайджана продолжается до сих пор. Азербайджанская армия в ответ на провокацию ВС Армении осуществляет локальные контрмеры и нейтрализует огневые точки», - говорится в информации оборонного ведомства.

Минобороны Азербайджана подчеркивает, что «продолжающаяся политика военного авантюризма и реваншизма со стороны Армении, интенсивные обстрелы позиций азербайджанских военных на Кельбаджарском, Лачинском, Дашкесанском и Кедабекском направлениях в течение последнего месяца и сегодняшние широкомасштабные провокации являются основными причинами эскалации ситуации».