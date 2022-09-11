Отдел информации 03:24

В ночные часы Минобороны Азербайджана сообщило об эскалации конфликта и боестолкновениях вдоль границы с Арменией. Судя по сообщениям, поступающим как с азербайджанской, так и с армянской стороны, боестолкновения носят масштабный характер. Стоит отметить, что на протяжении последнего месяца участились провокации вооруженных сил Армении в направлении Лачинского и Кельбаджарского районов, они также обстреливали позиции азербайджанской армии. Подобные случаи носили более интенсивный и систематический характер.

Кроме того, были выявлены неоднократные попытки диверсионно-разведывательных групп Вооруженных сил Армении просочиться на территорию Азербайджана. Однако благодаря бдительности азербайджанских подразделений, эти попытки были пресечены. В последнее время наблюдатели отмечали и скопление со стороны Армении наступательного вооружения, тяжелой артиллерии и личного состава вдоль границ Азербайджана. Помимо этого, несмотря на заявления высокопоставленных официальных лиц Армении, личный состав и военная техника вооруженных сил Армении продолжает присутствовать на временно подконтрольных российским миротворцам территориях Азербайджана. Более того, они осуществляют совместную деятельность с незаконными армянскими вооруженными формированиями. Согласно последней информации Минобороны, диверсионные группы вооруженных сил Армении в темное время суток, используя горный рельеф местности и ущелья, в различных направлениях осуществляли минирование территорий между позициями подразделений азербайджанской армии и дорог снабжения.