Минобороны опровергает дезинформацию армян об обстреле машины скорой помощи в Армении
Сообщения, распространяемые некоторыми армянскими средствами массовой информации, о якобы обстреле машины скорой медицинской помощи на территории Кафанского района подразделениями азербайджанской армии являются очередной дезинформацией армянской стороны. С таким заявлением выступило Минобороны Азербайджана.
Военное ведомство в очередной раз заявляет, что предпринимаемые подразделениями азербайджанской армии контрмеры направлены против легитимных военных объектов ВС Армении, являющихся огневыми точками.