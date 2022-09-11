Депутаты в Москве и Петербурге требуют отставки Путина

Муниципальные депутаты 18 округов Москвы, Санкт-Петербурга и Колпино выступили с публичным заявлением, потребовав отставки президента РФ Владимира Путина. Обращение опубликовала в Twitter депутат петербургского муниципального округа «Семеновский» Ксения Торстрем. Она призвала других муниципальных депутатов присоединиться к заявлению.

"Мы, муниципальные депутаты России, считаем, что действия президента В.В. Путина наносят вред будущему России и ее гражданам. Требуем отставки Владимира Путина с поста президента РФ!" - говорится в тексте обращения, подписи под которым поставили около 20 депутатов, передает Дойче велле.

Аналогичные заявления муниципальных депутатов стали появляться на прошлой неделе. 7 сентября совет депутатов санкт-петербургского МО "Смольнинское" постановил направить в Госдуму обращение с призывом отстранить Путина от должности по причине госизмены. Признаками таковой они назвали последствия решений президента: уничтожение подразделений армии России, гибель и увечья молодых и трудоспособных граждан РФ, ущерб российской экономике и расширение НАТО, а также оснащение украинской армии современной западной техникой, которое противоречит заявленной цели ее "демилитаризации". 8 сентября депутатам МО "Смольнинское" пришли вызовы в полицию. Там на них составили протоколы о "дискредитации" российской армии.

8 сентября также совет депутатов московского муниципального округа "Ломоносовский" попросил Путина уйти в отставку. В опубликованном обращении к президенту московские мундепы писали, что сменяемость власти важна для успешного развития страны, а у Путина после второго срока "все пошло как-то наперекосяк: удвоение ВВП не случилось, минимальная зарплата не выросла до заявленных показателей, из России массово уезжают умные и работоспособные люди, обещанной стабильности нет и в помине".