США: Украина достигла «значительного прогресса» в контрнаступлении
Украинские вооруженные силы добились «значительного прогресса» в своем контрнаступлении, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
«То, что они сделали, было очень методично спланировано и, конечно, стало результатом значительной поддержки со стороны Соединенных Штатов и многих других стран в вопросе обеспечения Украины необходимой техникой для этого контрнаступления», – заявил Энтони Блинкен на пресс-конференции в Мексике.
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