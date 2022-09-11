Пашинян объяснил Блинкену свое решение

Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Как говорится в сообщении Кабмина страны, Пашинян представил подробности решения официально обратиться к России, ОДКБ и Совбезу ООН, а также выразил надежду на помощь международного сообщества.

Блинкен, в свою очередь, выразил глубокую обеспокоенность американской стороны в связи со сложившейся ситуацией и счел недопустимым дальнейшее обострение ситуации. Вашингтон также выразил готовность приложить усилия для стабилизации ситуации.