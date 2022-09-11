Мирзоян позвонил Лаврову
Глава МИД Армении Арарат Мирзоян в ходе телефонного разговора проинформировал своего российского коллегу Сергея Лаврова о ситуации на армяно-азербайджанской границе, передает пресс-служба Министерства иностранных дел Армении.
«Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 13 сентября проинформировал министра иностранных дел России Сергея Лаврова о ситуации, сложившейся на границе» — говорится в сообщении ведомства.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!