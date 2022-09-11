Начиная с вечера 12 сентября подразделениями ВС Армении были совершены широкомасштабные диверсии на Дашкесанском, Кельбаджарском и Лачинском направлениях азербайджано-армянской государственной границе. Об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана.

Как говорится в тексте диверсионные группы вооруженных сил Армении в темное время суток, используя горный рельеф местности, в различных направлениях осуществляли минирование территорий между позициями подразделений азербайджанской армии и дорог снабжения. Вооруженные силы Армении наряду с этим интенсивно обстреливали позиции Азербайджанской армии на территории Дашкесанского, Кельбаджарского и Лачинского районов из оружия различного калибра, в том числе из минометов. В результате были потери среди личного состава ВС Азербайджана, а также была повреждена военная инфраструктура.

«В целях предотвращения провокаций вооруженных сил Армении и военных угроз территории и суверенитету Азербайджана, обеспечения безопасности наших военнослужащих, в том числе гражданских работников, задействованных в инфраструктурных работах на территории Кельбаджарского и Лачинского районов, было предотвращено расширение масштабов боевых столкновений и приняты решительные ответные меры дислоцированными в этом направлении подразделениями азербайджанской армии в направлении подавления огневых точек вооруженных сил Армении.

Кроме того, информация, распространяемая Арменией о якобы нацеливании Азербайджанской армии на гражданское население, объекты и инфраструктуру, не отражает действительности и является очередной дезинформацией, распространяемой армянской стороной.

В целом за последний месяц провокации вооруженных сил Армении в направлении Лачинского, Гедабекского, Дашкесанского и Кельбаджарского районов государственной границы, обстрелы позиций азербайджанской армии на территории этих районов из оружия различного калибра носили интенсивный и систематический характер», - говорится в тексте заявления.