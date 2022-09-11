Пентагон: большая часть российских войск в Харьковской области перешла границу
«Большая часть российских войск, отступивших из Харьковской области, перешла через границу и находится на территории России». Об этом заявил высокопоставленный чиновник Пентагона в интервью CNN.
По его словам, ВС Украины добиваются успехов в борьбе за освобождение земель на юге и востоке Украины.
«У Харькова, по нашим данным, российские силы в основном уступили украинцам свои территориальные достижения и отступили на север и восток. Многие из них перешли через границу с Россией», - сказал он.
По словам представителя Пентагона, Россия сейчас сосредоточилась на участке фронта от Северска до Бахмута в Донецкой области.
«Бахмут продолжает оставаться тем центром, где российские силы пытаются завоевать позиции. Мы продолжаем наблюдать интенсивное применение артиллерии и авиаударов», - подчеркнул чиновник Пентагона.