Минобороны Азербайджана опровергает...

«Информация, распространяемая в армянских СМИ о том, что азербайджанская армия якобы нацелилась на гражданское население и инфраструктуру, является очередной клеветой, дезинформацией противоположной стороны». Об этом говорится в сообщении оборонного ведомства Азербайджана.

Как сообщили в Минобороны, этим способом армянская сторона пытается скрыть совершенную ею широкомасштабную провокацию и отвлечь внимание международной общественности.