Армения нарушила соглашение о прекращении огня начиная с 9:00
Как стало известно haqqin.az из информированных источников, азербайджанская и армянская стороны договорились о прекращении огня начиная с 9:00 13 сентября.
Но, несмотря на договоренность, Армения продолжает совершать свои провокации и обстреливать позиции азербайджанской армии в направлении государственной границы.
Напомним, ночью 12 сентября подразделения воооруженных сил Армении совершили широкомасштабную провокацию в направлении Дашкесана, Кельбаджара и Лачина. По информации Минобороны Азербайджана диверсионные группы вооруженных сил Армении в темное время суток, используя горный рельеф местности и ущелья, в различных направлениях осуществляли минирование территорий между позициями подразделений азербайджанской армии и дорог снабжения. В результате неотложных мер, предприпринятых нашими подразделениями с целью предотвращения этих действий, произошло боевое столкновение.