Байрамов рассказал представителю Госдепа о провокациях Армении
Во вторник, 13 сентября, состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид.
Как сообщили haqqin.az в МИД, в ходе разговора были обсуждены столкновения и напряженность в результате широкомасштабной провокации Армении.
Джейхун Байрамов проинформировал Донфрид о широкомасштабных провокациях вооруженных сил Армении на приграничных с Азербайджаном территориях, а также о мерах, предпринимаемых с целью предотвращения военных угроз территориальной целостности и суверенитету Азербайджана, обеспечения безопасности военнослужащих, в том числе гражданских работников.
Министр иностранных дел подчеркнул, что Армения в течение последнего месяца постоянно обстреливает позиции и гражданское население Азербайджана, наращивает силы вдоль границ Азербайджана, продолжает работу по минированию территорий, что является показателем того, что Армения готовится к широкомасштабной военной провокации.
В свою очередь, Карен Донфрид выразила обеспокоенность по поводу растущей напряженности и военных столкновений в регионе и призвала к немедленному прекращению военных действий.