Байрамов рассказал представителю Госдепа о провокациях Армении

Во вторник, 13 сентября, состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид.

Как сообщили haqqin.az в МИД, в ходе разговора были обсуждены столкновения и напряженность в результате широкомасштабной провокации Армении.

Джейхун Байрамов проинформировал Донфрид о широкомасштабных провокациях вооруженных сил Армении на приграничных с Азербайджаном территориях, а также о мерах, предпринимаемых с целью предотвращения военных угроз территориальной целостности и суверенитету Азербайджана, обеспечения безопасности военнослужащих, в том числе гражданских работников.