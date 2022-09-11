Азербайджан проинформировал военных атташе о боях на границе

Как сообщает пресс-служба Минобороны, военным представителям зарубежных стран была предоставлена подробная информация о масштабных провокациях, совершенных вооруженными силами Армении на Дашкесанском, Кельбаджарском и Лачинском направлениях.

Было отмечено, что главной целью регулярных обстрелов армянами наших позиций в указанных направлениях в последнее время является затягивание подписания мирного соглашения, а также крупномасштабных восстановительно-строительных работ, проводимых на освобожденных территориях.

Азербайджан привержен трехстороннему заявлению от 10 ноября 2020 года и заинтересован в установлении доверия в регионе с началом работы по демаркации и делимитации границ и подписанием мирного договора между двумя странами. Армянская сторона, напротив, демонстрирует поведение, противоречащее заявлению, закладывая мины на наших территориях, на дорогах снабжения подразделений. И это наглядное доказательство того, что Армения занимает военную авантюрную и реваншистскую позицию.

Было отмечено, что только на территории Кельбаджарского и Лачинского районов было обнаружено 1390 противопехотных мин типа ПМН-Э производства Армении 2019-2021 годов.

Несмотря на то, что наши инженерно-укрепленные подразделения на освобожденных территориях обнаружили и уничтожили в общей сложности 7559 противопехотных, 2348 противотанковых мин и 1052 неразорвавшихся боеприпаса, армянские диверсионные группы в ночь на 12 сентября заминировали дороги снабжения наших подразделений. Именно эта широкомасштабная провокация Армении привела к боевым столкновениям на Дашкесанском, Кельбаджарском и Лачинском направлениях.

На брифинге было особо подчеркнуто, что предпринятые ответные меры направлены на обеспечение безопасности наших подразделений, а также гражданских лиц, привлеченных к восстановительно-строительным работам на освобожденных территориях.

Было еще раз заявлено, что именно военно-политическое руководство Армении несет всю ответственность за напряженность, конфликты и потери, вызванные широкомасштабной провокацией.