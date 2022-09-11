Армянские войска напали и на пограничников в Зангилане
Военные подразделения Армении наряду с Кельбаджарским и Лачинским районами попытались совершить военную провокацию на государственной границе в направлении Зангиланского района, сообщает haqqin.az со ссылкой на Государственную пограничную службу.
Подразделения Государственной пограничной службы решительно пресекли эти провокации и нанесли мощные удары по армянским военным подразделениям.
Армянские военные подразделения понесли большие потери.
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