Армянские войска напали и на пограничников в Зангилане

Военные подразделения Армении наряду с Кельбаджарским и Лачинским районами попытались совершить военную провокацию на государственной границе в направлении Зангиланского района, сообщает haqqin.az со ссылкой на Государственную пограничную службу.

Подразделения Государственной пограничной службы решительно пресекли эти провокации и нанесли мощные удары по армянским военным подразделениям.

Армянские военные подразделения понесли большие потери.