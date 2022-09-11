Байрамов и Чавушоглу обсудили провокацию Армении

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу провели телефонный разговор. Об этом глава МИД Турции написал на своей странице в Twitter.

Министры обсудили последнюю провокацию Армении на границе.

«Армения должна положить конец провокациям. Армения должна быть настроена на мирные переговоры и сотрудничество в рамках договоренности, достигнутой с Азербайджаном», - отметил Чавушоглу.