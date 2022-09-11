Иран вызвался стать посредником между Азербайджаном и Арменией
Иран обеспокоен напряженностью на армяно-азербайджанской границе. Об этом заявил представитель Министерства иностранных дел Ирана Насер Кянани.
Официальный представитель МИД Ирана отметил, что официальный Тегеран готов выступить посредником для решения спорных вопросов, возникших между двумя странами.
Он отметил, что Иран внимательно следит за происходящим, призывает обе страны действовать осторожно, решать возникшие недоразумения путем переговоров.
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