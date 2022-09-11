Американские эксперты: россияне выходят из оперативно важного для себя села

Россия, вероятно, лишилась своих позиций в Киселевке – селе в 15 километрах северо-западнее города Херсон, пишет американский Институт изучения войны (ISW) в своей новой сводке.

Аналитики ссылаются на спутниковые снимки, на которых видно, что практически все российские военные автомобили, кроме четырех, отошли со своих предыдущих позиций в этом населенном пункте.

Эксперты также упоминают "слухи" о том, что силы "ДНР" покинули Киселевку и отошли назад в сторону Днепра.

"Киселевка – важный с оперативной точки зрения населенный пункт под Херсоном, потому что это последнее большое поселение вдоль шоссе E58 и железнодорожной ветки между текущими украинскими позициями и Чернобаевкой, которая находится на окраине Херсона. Предположительный вывод российских войск из Киселевки может негативно сказаться на способности России защищать северо-западные окраины Херсона и говорит о том, что российские войска в этой зоне воспринимают происходящее как непосредственную угрозу своим позициям", – пишет ISW.

Аналитики Института изучения войны также отмечают, что успех последнего украинского контрнаступления на востоке может повлиять на способность или желание российского военного командования использовать новые добровольческие подразделения в Украине. В своем отчете ISW также пишет о том, что российские войска пока не в состоянии укрепить новую линию фронта после того, как Украина освободила территории в восточной части Харьковской области, и активно покидают этот район или передислоцируются на другие направления.