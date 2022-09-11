Карасин: Перемирие между Азербайджаном и Арменией достигнуто усилиями России

Чтобы прекратить обострение на армяно-азербайджанской границе в 9:00 было объявлено перемирие, сказал журналистам глава международного комитета Совфеда России Григорий Карасин.

Он отметил, что этого удалось добиться благодаря усилиям России, в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД.

"В вечернее и ночное время шла интенсивная работа, в том числе МИД РФ... Смысл в том, чтобы обострение прекратить, наладить нормальную атмосферу в погранзоне", - сказал Карасин.

По его словам, ситуацию удалось перевести в относительно спокойное, мирное русло, "впереди будет большая работа", потому что Пашинян обратился в ОДКБ.