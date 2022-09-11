Россия лишилась возможности противостоять силам НАТО после поражения под Харьковом, пишет в своей сводке Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки.

В ходе контрнаступления Украины на северо-востоке страны наибольшие потери понесла 1-я гвардейская танковая армия, которая входит в состав Западного военного округа России. Она считается одним из самых престижных российских подразделений, в задачи которого входит оборона Москвы и контрудары в случае войны со странами НАТО.

После начала вторжения в Украину эта армия понесла значительные потери и не успела восстановить боеспособность до контрнаступления Вооруженных сил Украины под Харьковом. Также пострадали и другие подразделения, которые входят в состав Западного военного округа. На текущий момент они серьезно ослаблены, утверждает британская разведка.

«Вероятно, России потребуются годы, чтобы восстановить этот военный потенциал», – отмечает Минобороны Великобритании.