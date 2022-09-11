МИД России подтвердил: Армения обратилась в ОДКБ

Выражаем крайнюю озабоченность в связи с резким обострением обстановки в отдельных районах армяно-азербайджанской границы в ночь на 13 сентября. Об этом говорится в заявлении МИД России.

«Находимся в тесном контакте с Баку и Ереваном. Получено обращение армянского руководства с просьбой оказать содействие в урегулировании ситуации в соответствии с имеющимися двусторонними соглашениями и по линии ОДКБ. Рассчитываем, что достигнутая в результате российского посредничества договоренность о прекращении огня с 9.00 по Москве 13 сентября будет выполняться в полном объеме», - говорится в сообщении МИД России.