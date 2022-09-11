Гасанов и Акар обсудили обострение на границе Азербайджана и Армении

Между министром обороны Азербайджана генерал-полковником Закиром Гасановым и министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром состоялся телефонный разговор.

Пресс-служба Минобороны Азербайджана сообщает, что З.Гасанов проинформировал турецкого коллегу о боестолкновении, произошедшем в результате широкомасштабной провокации армянской стороны на азербайджано-армянской государственной границе в направлении Дашкесанского, Кельбаджарского и Лачинского районов.

Хулуси Акар, в свою очередь, выразил соболезнования в связи с погибшими в результате провокации Армении азербайджанскими военнослужащими и пожелал раненым скорейшего выздоровления. Акар особо отметил, что Турция, как всегда, и сегодня рядом с Азербайджаном.