Неожиданно и столь же вероломно в ночь на 13 сентября вооруженные силы Армении прибегли к новой военной авантюре. Детали вчерашнего сумасбродства Пашиняна растиражированы пресс-службой военного ведомства Азербайджана, которая впервые со времен 44-дневной войны перешла к круглосуточному рабочему режиму. Однако важно обратить внимание на весьма существенный аспект в новом военном противостоянии. На азербайджанские военные позиции напали не вооруженные армянские формирования, объявленные в зоне ответственности российских миротворцев вне закона. А регулярная армия Армении.

Впрочем, прелюдией к новой кровавой войне стало выступление Никола Пашиняна во Владивостоке. Армянский премьер-министр фактически дезавуировал предыдущие договоренности, похоронив последние надежды на добровольную реализацию «московских соглашений» об открытии сухопутного коридора из Азербайджана в Нахчыванский эксклав. Напряжение нарастало с каждым днем, и обнадеживающие заявления Алиева и Пашиняна после брюссельской встречи улетучились после неожиданных провокаций на условной, ставшей реальностью границы Азербайджана с Арменией.

Новый виток напряженности чем-то напоминает июльский кризис 2020 года, предшествующий широкомасштабной войне. И тогда кровавое военное противостояние разразилось не в Карабахе, а в приграничном с Арменией азербайджанском районе – Товузе. Азербайджану и тогда удалось в кратчайшие сроки локализовать ситуацию, не допустить проникновения регулярных армянских войск в стратегически значимый район энергетических транзитных коммуникаций. Дежавю, нынешние события чем-то напоминают июльский кризис. Тот же почерк, тот же стиль мышления, та же нахрапистость, только если в июле 2020 года Пашинян пытался оказать давление на Азербайджан, торпедируя все мирные усилия по активизации «карабахского процесса», то на сей раз Ереван, усугубляя военно-политическое противостояние, пытается закрыть вопрос «Зангезурского коридора». Армянская точка снова обернулась азербайджанским восклицательным знаком.

Но слишком уж изнуренной вышла Армения из Второй Карабахской войны, полностью растеряв под прицельным огнем турецких и израильских беспилотников свой военный потенциал и инфраструктуру.