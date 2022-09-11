Реакция Тбилиси на обострение на армяно-азербайджанской границе

В пределах возможностей Грузия готова сыграть свою роль в обеспечении мира в регионе, заявил председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе на фоне сообщений об обострении на армяно-азербайджанской границе.

«Самое главное для нас - обеспечить мир в регионе… Если Грузия и грузинские власти могут сыграть какую-то роль в этом плане, конечно же, мы всячески готовы. Для всех главной задачей должно быть, конечно, прекращение конфликта. Мы говорили об этом в отношении вопроса Украины, и, конечно, для нас еще более чувствительно, когда речь идет о двух соседних и дружественных странах. В этом плане, если мы можем что-то сделать, конечно, мы все сделаем», - цитируют грузинские СМИ Кобахидзе.