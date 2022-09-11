Российский суд конфисковал московские квартиры Гульнары Каримовой

Российский суд конфисковал шесть московских квартир старшей дочери первого президента Узбекистана Гульнары Каримовой, сообщают российские СМИ.



Замминистра юстиции Узбекистана Музраф Икрамов уточнил, что Россия и Узбекистан поровну поделят доходы от продажи конфискованных судом квартир Каримовой, процесс их реализации продолжается.

"Шесть квартир, купленных в Москве Каримовой, были конфискованы. Полученные средства, согласно решению суда Москвы, будут в равных долях обращены в пользу Узбекистана и России", - сказал Икрамов. По его словам, судебные исполнители России занимаются этими процедурами.

В феврале 2020 года сообщалось, что суд Москвы признал приговоры узбекских судов в отношении Гульнары Каримовой и ее сообщников. В этой связи были начаты мероприятия по реализации конфискованного имущества в РФ для дальнейшего возврата вырученных средств в страну.