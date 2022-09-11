В ночь на 13-е сентября 2022 года на границе Армении и Азербайджана произошли боевые столкновения с применением тяжелого вооружения и БПЛА. В результате чего есть погибшие и раненые. Об этом говорится в заявлении пресс-секретариата ОДКБ.

В заявлении также говорится, что в связи с обращением армянской стороны к Совету коллективной безопасности ОДКБ об оказании помощи Республике Армения Секретариатом Организации совместно с Объединенным штабом ОДКБ организована работа по задействованию механизмов ОДКБ для урегулирования ситуации.

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ОДКБ подтвердила получение запроса от Армении.

В пресс-секретариате организации сообщили, что готовится специальное заявление по этому поводу.