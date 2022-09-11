Представители разведки США не исключают, что после успешного контрнаступления Вооруженных сил Украины на территориях Харьковской области россияне будут вынуждены отдать и другие захваченные территории, пишет The Washington Post.

Официальные лица США и Запада заявляют, что украинское контрнаступление, заставившее российские войска поспешно отступить, может стать поворотным моментом в войне и усилить давление на Москву.

Всего за несколько дней украинские военные отвоевали почти всю Харьковскую область, которую армия РФ заняла с начала войны. По словам официальных лиц, стремительность отступления, похоже, ошеломила российских военных и командиров.

"Россияне в беде. Вопрос в том, как русские будут реагировать, но их слабые места были обнажены, и у них нет больших резервов живой силы или техники", - заявил американский чиновник.

Чиновники отмечают, что украинские защитники продвигаются вперед осторожно и закрепляют свои успехи, указав, что российские силы, похоже, признали, что им не хватает оружия и живой силы, чтобы удержать города и деревни на северо-востоке страны. Некоторые российские войска бросили танки, бронетранспортеры и боеприпасы, когда бежали.