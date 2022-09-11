Генпрокуратура о ситуации на азербайджано-армянской границе

«Подразделения Вооруженных сил Армении, грубо нарушив нормы и принципы международного права, Женевскую конвенцию 1949 года и дополнительные протоколы к ней, решения и резолюции Совета Безопасности ООН, требования трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, подписанного между Россией, Арменией и Азербайджаном, в ночь на 13 сентября 2022 года пересекли азербайджано-армянскую государственную границу в населенных пунктах Дашкесан, Кельбаджар, Лачин и совершили широкомасштабную провокацию на Зангиланском направлении». Об этом говорится в заявлении Генеральной прокуратуры Азербайджана.

Как отмечает ведомство, диверсионные группы ВС Армении в темное время суток, используя горный рельеф местности и имеющиеся ущелья, в различных направлениях осуществляли минирование территорий между позициями подразделений азербайджанской армии и дорог снабжения.

«Некоторые позиции, укрытия и опорные пункты азербайджанской армии на территории Дашкесанского, Кельбаджарского и Лачинского районов подверглись интенсивному обстрелу подразделениями Вооруженных сил Армении в направлении населенных пунктов Басаркечер, Истису, Гаракилса и Горис из оружия различного калибра, в том числе минометов. В результате провокаций есть потери среди личного состава, была повреждена военная инфраструктура», - говорится в заявлении.

В целях предотвращения провокаций вооруженных сил Армении и военных угроз территории и суверенитету Азербайджана, обеспечения безопасности азербайджанских военнослужащих, в том числе гражданских работников, задействованных в инфраструктурных работах на территории Кельбаджарского и Лачинского районов, которые дислоцированы в этом направлении подразделениями Министерства обороны Азербайджана и Государственной пограничной службы, были приняты решительные ответные меры.

Следует отметить, что в течение последнего месяца наряду с интенсивным и систематическим характером провокаций вооруженных сил Армении в направлении Лачинского, Гедабекского, Дашкесанского и Кельбаджарского районов, обстрелов азербайджанских позиций на территории этих районов Арменией было зафиксировано сосредоточение вдоль азербайджанской границы оружия наступательного назначения, средств тяжелой артиллерии и личного состава.

На основании собранных материалов были заведены уголовные дела по статьям 100.1 (планирование, подготовка или начало агрессивной войны), 100.2 (ведение агрессивной войны), 116.0.7 (нападение на незащищенные территории, населенные пункты и демилитаризованные зоны), 120.2.7 (убийство двух и более лиц), 120.2.12 (убийство человека из-за национальной, расовой, религиозной идентичности), в Гянджинской, Губадлинской и Кельбаджарской военных прокуратурах с созданием следственных групп проводятся оперативно-следственные действия.

В настоящее время сотрудниками прокуратуры проводятся все возможные следственно-оперативные мероприятия.