Украинцы впервые сбили иранский беспилотник фото
Вооруженные силы Украины впервые сбили замеченный в районе Купянска иранский ударный БПЛА Shahed-136, который, вероятно, использовался российскими военнослужащими. Кадры разместил украинский военный журналист Андрей Цаплиенко в Telegram-канале, источники The Insider подтверждают информацию.
Журналист пишет, что ВС России пытались замаскировать дрон-камикадзе, написав на нем название на русском языке «М214 «Герань-2». Однако форма обломков и детали указывают на то, что это иранский Shahed-136.