В Кремле рассказали детали телефонного разговора Путина и Пашиняна

Президент РФ Владимир Путин в ночь на вторник по телефону обсудил с премьером Армении Николом Пашиняном обострение на армяно-азербайджанской границе, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, передают российские СМИ.

"Сегодня ночью был телефонный разговор с премьер-министром Армении Пашиняном. Обсуждалась ситуация на армяно-азербайджанской границе, эскалация, которая там произошла", - сказал Песков журналистам.

По его словам, "в русле состоявшегося разговора сейчас ведется работа на экспертном уровне". "По мере получения результатов этой работы мы будем вас информировать", - пообещал Песков.

У представителя Кремля поинтересовались ролью состоявшегося разговора в урегулировании текущей ситуации на армяно-азербайджанской границе: "Естественно, здесь трудно переоценить роль Российской Федерации, роль лично Путина. Естественно, президент прикладывает все усилия, чтобы способствовать деэскалации напряженности на границе. Эти усилия продолжаются".