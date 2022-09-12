Чавушоглу: Турция всегда будет рядом с Азербайджаном

«Азербайджан не одинок. Турция всегда будет рядом с ним». С таким заявлением выступил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

В своем выступлении во вторник, 13 сентября, глава турецкой дипломатии еще раз напомнил, что территории Азербайджана 30 лет находились под оккупацией.

«Минская группа ОБСЕ и другие международные организации 30 лет ничего не делали, чтобы вернуть оккупированные земли Азербайджану. Терпение Азербайджана лопнуло, он начал бороться с армянскими провокациями и вернул свои земли. Теперь же есть возможность мира, но вместо этого Армения постоянно идет на новые провокации», - сказал Чавушоглу.