Чавушоглу: Турция всегда будет рядом с Азербайджаном
«Азербайджан не одинок. Турция всегда будет рядом с ним». С таким заявлением выступил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
В своем выступлении во вторник, 13 сентября, глава турецкой дипломатии еще раз напомнил, что территории Азербайджана 30 лет находились под оккупацией.
«Минская группа ОБСЕ и другие международные организации 30 лет ничего не делали, чтобы вернуть оккупированные земли Азербайджану. Терпение Азербайджана лопнуло, он начал бороться с армянскими провокациями и вернул свои земли. Теперь же есть возможность мира, но вместо этого Армения постоянно идет на новые провокации», - сказал Чавушоглу.
Глава МИД Турции заявил, что накануне вечером Армения провоцировала Азербайджан, после чего получила ответ.
«На самом деле Армения должна хотеть мира, но она установила мины во всем Карабахе при отступлении. Если мы хотим полной стабильности в регионе, необходимо решать эти проблемы. Турция играет важную роль в урегулировании этого конфликта, всегда поддерживает и будет поддерживать Азербайджан», - заявил министр Чавушоглу.