Разведка Украины: Россия скупает советские боеприпасы в Таджикистане

Россия пытается использовать в войне против Украины ресурсы стран Центральной Азии. В первую очередь ее интересует возможность пополнить запасы советских боеприпасов и запчастей к военной технике. Об этом в Telegram сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

По данным ГУР, Кремль обратился в Минобороны Таджикистана с запросом о передаче 220-мм реактивных снарядов для реактивных систем залпового огня "Ураган".

Также россиян интересуют боеприпасы к самоходным артиллерийским установкам "Пион" и двигатели для боевых машин пехоты, которые остались на складах центральноазиатской республики с советских времен.