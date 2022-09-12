Байрамов и Боррель обсудили ситуацию на границе Азербайджана и Армении

Во вторник, 13 сентября, состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.

«Президент Совета ЕС Шарль Мишель поддерживает контакты с лидерами обеих стран, и я сегодня также говорил с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении», - написал Боррель.