Макрон хочет поговорить с Ильхамом Алиевым
Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Азербайджан и Армению к строгому соблюдению режима прекращения огня. Об этом со ссылкой на представителя Елисейского дворца пишет газета Le Figaro.
По словам представителя французского лидера, президент Макрон хочет провести переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, чтобы все вопросы, связанные с напряженностью на границе, решались исключительно путем переговоров.
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