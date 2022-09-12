Макрон хочет поговорить с Ильхамом Алиевым

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Азербайджан и Армению к строгому соблюдению режима прекращения огня. Об этом со ссылкой на представителя Елисейского дворца пишет газета Le Figaro.

По словам представителя французского лидера, президент Макрон хочет провести переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, чтобы все вопросы, связанные с напряженностью на границе, решались исключительно путем переговоров.