Спецпредставитель Евросоюза экстренно посетит Баку и Ереван

Евросоюз призывает к прекращению огня на границе Азербайджана и Армении, спецпредставитель ЕС отправляется в обе страны на переговоры. Об этом говорится в заявлении верховного представителя ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозепа Борреля.

В заявлении шефа европейской дипломатии говорится, что на армяно-азербайджанской границе произошли бои, которые привели к человеческим жертвам. Боррель считает обязательным прекращение боевых действий и возвращение сторон за стол переговоров.

Председатель Совета ЕС Шарль Мишель поддерживает связь с лидерами обеих стран, отметил Боррель. Евросоюз готов продолжать честную посредническую миссию, чтобы добиться общей цели - безопасного, процветающего и мирного Южного Кавказа, говорится в заявлении Борреля.

Он также отметил, что специальный представитель ЕС Тойво Клаар посетит обе страны, чтобы поддержать усилия по деэскалации и обсудить дальнейшие шаги по диалогу лидеров Азербайджана и Армении.