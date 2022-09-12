Аваз Зейналлы выступил в Апелляционном суде

Аваз Зейналлы выразил протест коллегии судей (Гасан Ахмедов, Ильгар Мургузов и Габиль Мамедов). Но этот протест не был удовлетворен.

Выступая на суде, Аваз Зейналлы назвал обвинение во взятке надуманным, отметив, что его арест был заказным. По его словам, задействована новая версия сценария его ареста в 2011 году.

Аваз Зейналлы пожаловался на то, что во время обыска у него в доме сотрудники прокуратуры изъяли средства, предназначенные для оплаты обучения его детей. По его словам, это деньги от компенсации по решению Европейского суда и прибыль за просмотры на Youtube.

Адвокат Аваза Зейналлы Агиль Лагидж подал ходатайство о замене меры пресечения в отношении его подзащитного на домашний арест, но суд отклонил его.

Как сообщал haqqin.az, в отношении руководителя интернет-телеканала Xural TV, журналиста Аваза Зейналлы и адвоката Эльчина Садыгова возбуждено уголовное дело по статьям 311.3.3 и 32.5, 311.3.3 УК Азербайджана. В заявлении Генпрокуратуры говорится, что, пообещав не распространять оскорбительную информацию о бывшем главе Baku Steel Company Расиме Мамедове, Аваз Зейналлы в августе 2022 года при посредничестве адвоката Эльчина Садыгова получил от родственников Мамедова 20 тысяч манатов в качестве взятки.