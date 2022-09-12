Ильхам Алиев провел совещание с военными из-за ситуации на границе с Арменией
Президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев провел оперативное совещание с участием руководящего состава Вооруженных сил в связи с совершенными Арменией провокациями на армяно-азербайджанской границе.
На совещании были представлены соответствующие доклады, отмечено предотвращение провокаций, совершенных вооруженными силами Армении на границе, выполнение всех соответствующих задач.
Было отмечено, что ответственность за возникшую напряженность полностью лежит на политическом руководстве Армении. Вооруженные силы Азербайджана контролируют оперативную обстановку вдоль границы.