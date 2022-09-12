Армия Украины освободила 300 населенных пунктов в Харьковской области

Украинские военные освободили в Харьковской области от российских войск уже 3 800 квадратных км. Количество освобожденных населенных пунктов достигло 300, сообщила замминистра обороны Украины Анна Маляр.

"Эта операция по освобождению Харьковской области продолжалась несколько дней и она планировалась на несколько дней, и начиная с 6 сентября по сегодня освобождено 3 800 квадратных км, более 300 населенных пунктов и около 150 тысяч наших людей стали свободными от оккупации. Операция продолжается, она распланирована до полного освобождения Харьковской области", - рассказала Маляр.

Замминистра не стала разглашать всех деталей освобождения области, выразив уверенность, что "это произойдет как можно скорее".