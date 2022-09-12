Белый дом: Путину все труднее скрывать провалы России в Украине

Президенту РФ Владимиру Путину становится все труднее скрывать от россиян масштабы российских провалов в Украине, заявил в интервью американской телекомпании CNN координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. Его заявления комментирует Deutsche Welle.

Недавние военные успехи украинской армии в Харьковской области Кирби назвал впечатляющими, но не стал называть это крупным переломом в войне в Украине.

"Я не знаю, можем ли мы уже сегодня назвать быстрое продвижение украинских войск крупным поворотным пунктом, но очевидно, что военные сводки Украины впечатляющие. Мы позаботимся о том, чтобы продолжать снабжать украинцев необходимыми инструментами и ресурсами для достижения дальнейших успехов", - обещает Кирби.

Джон Кирби воздержался от оценок того, сколько именно территорий вернули украинцы, но отметил, что операции ВСУ "имели воздействие на россиян, заставили их отступить, покинуть территорию и уйти из районов, где украинцы продвигаются".