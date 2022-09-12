Генсек Совета Европы обратилась к Азербайджану и Армении

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич сделала заявление в связи с напряженностью на азербайджано-армянской границе, в котором выразила обеспокоенность сообщениями об обострении боевых действий вдоль границы двух стран.

По словам Пейчинович-Бурич, разногласия между государствами-членами Совета Европы должны решаться путем переговоров и мирного урегулирования.

«В последнее время прямые контакты между высшими органами власти обеих стран были многообещающими, и это необходимо продолжать. Вступая в Совет Европы, Азербайджан и Армения взяли на себя обязательство разрешить конфликт мирным путем. Это обязательство необходимо уважать. Совет Европы готов помочь в миротворческих усилиях, которые способствуют достижению мирного урегулирования», - заявила она.