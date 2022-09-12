Зюганов назвал «спецоперацию» войной и призвал к мобилизации

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, выступая на первом пленарном заседании осенней сессии Госдумы РФ, заявил, что «спецоперация» в Украине переросла в полноценную войну, передает «Медуза».

Лидер КПРФ отметил, что в такой «сложной и напряженной обстановке» думскую сессию еще не открывали. По его словам, за два месяца, которые Госдума провела на каникулах, ситуация, в том числе на фронте, изменилась «коренным образом».

«Военно-политическая операция против нацистов, бандеровцев, фашистов в Украине переросла в полноценную войну, которую объявили нам американцы, натовцы и объединенная Европа… Война и спецоперация отличаются коренным образом. Спецоперацию объявил, и вы можете прекратить. Войну вы не можете прекратить, даже если вам захочется. Вам придется идти до конца. У нее (войны) есть два исхода: или победа, или поражение», - заявил Зюганов.