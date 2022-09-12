Минфин обратился в СГБ из-за хищений в посольстве Азербайджана в Германии

Проверками, проведенными в первой половине 2022 года центральным аппаратом Государственной службы финансового контроля Министерства финансов Азербайджана, и его региональными финансовыми инспекциями в 52 организациях, были выявлены лишние и необоснованные платежи на 99.910,5 тыс. манатов, сообщает Минфин Азербайджана.

Отмечено, что согласно плану работы на 2022 год, центральным аппаратом Службы и его региональными финансовыми инспекциями в первом полугодии нынешнего года проведены проверки в 14 организациях, в результате которых были выявлены лишние и необоснованные платежи на сумму 2919,4 тыс. манатов.

В ходе и после окончания проверок обеспечено возвращение виновными лицами в госбюджет части этой суммы (108,0 тыс. манатов).