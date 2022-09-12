Минфин обратился в СГБ из-за хищений в посольстве Азербайджана в Германии
Проверками, проведенными в первой половине 2022 года центральным аппаратом Государственной службы финансового контроля Министерства финансов Азербайджана, и его региональными финансовыми инспекциями в 52 организациях, были выявлены лишние и необоснованные платежи на 99.910,5 тыс. манатов, сообщает Минфин Азербайджана.
Отмечено, что согласно плану работы на 2022 год, центральным аппаратом Службы и его региональными финансовыми инспекциями в первом полугодии нынешнего года проведены проверки в 14 организациях, в результате которых были выявлены лишние и необоснованные платежи на сумму 2919,4 тыс. манатов.
В ходе и после окончания проверок обеспечено возвращение виновными лицами в госбюджет части этой суммы (108,0 тыс. манатов).
Для дачи юридической оценки недостачи на сумму 2811.4 тыс. манатов, которые выявлены в 2 из проверенных организаций, материалы проверок были отправлены в Службу государственной безопасности.
Кроме того, во время ревизии хозяйственно-финансовой деятельности посольства Азербайджана в Германии в период с 30 декабря 2014 года до 1 октября 2021 года было установлено, что информация в банковских выписках была изменена и сфальсифицирована, как и средства на банковских счетах, в том числе случаи присвоения путем перечисления госпошлин за консульские операции. Учитывая серьезность выявленных финансовых нарушений, в Службу государственной безопасности был представлен материал для принятия соответствующих мер в отношении виновных должностных лиц.