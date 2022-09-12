Ховаев обсудил ситуацию на азербайджано-армянской границе с Мирзояном и Пашиняном фото

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян и представитель главы МИД России по вопросам азербайджано-армянского урегулирования Игорь Ховаев обсудили в Ереване ситуацию на границе Азербайджана и Армении, сообщает МИД страны.

Собеседники также обсудили предварительную повестку дня по вопросам взаимоотношений Азербайджана и Армении.

Затем, по сообщениям армянских СМИ, И.Ховаев встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, где также обсудил напряженность на армяно-азербайджанской границе. 