«Азтелеком» начал внедрение технологии GPON в Губинском районе

ООО «Азтелеком», действующее при Министерстве цифрового развития и транспорта, продолжает работу по обновлению телекоммуникационной инфраструктуры и приведению ее в соответствие с международными стандартами в рамках проекта «Онлайн-Азербайджан».

На очередном этапе в селах Владимировка и Хыналыг Губинского района было смонтировано и введено в эксплуатацию необходимое оборудование для строительства оптоволоконной сети GPON (Gigabit Passive Optical Networks), обеспечивающей быстрый и бесперебойный доступ в интернет.