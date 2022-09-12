Ильхам Алиев принял делегацию Европейского банка реконструкции и развития

Во вторник, 13 сентября, президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию во главе с президентом Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Одилем Рено-Бассо, сообщает пресс-служба главы государства.

На встрече обсуждались вопросы расширения сотрудничества между Азербайджаном и ЕБРР в различных сферах. В частности, было отмечено участие банка в поддержке экономической активности в ненефтяном секторе, реализации проектов по созданию рабочих мест, увеличении финансирования частного сектора наряду с государственными предприятиями, в проектах в области возобновляемой и альтернативной энергетики. Также была подчеркнута важность расширения этого участия в реализации будущих проектов.

В ходе беседы стороны обсудили вопросы поддержки деятельности, осуществляемой в транспортно-логистической сфере, а также перспективы проекта, подписанного на днях между ЕБРР и ЗАО «Азербайджанское каспийское морское пароходство», предусматривающего кредитование в размере 100 миллионов долларов.

Также в ходе встречи состоялся обмен мнениями о возможном участии Европейского банка реконструкции и развития в расширении проекта Южного газового коридора, который имеет особое значение для европейской энергетической безопасности.

Стороны подробно обсудили сотрудничество в области телекоммуникаций, подчеркнули важность подписания грантовых, кредитных и проектных соглашений по проекту «Освещение улиц», который будет реализовываться в рамках программы «Гянджа - зеленый город».