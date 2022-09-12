Сотни тысяч каталонцев вышли на демонстрации с требованием независимости

Сотни тысяч каталонцев вышли на демонстрации 11 сентября с требованием независимости от Испании, сообщает газета La Vanguardia.

По данным гвардии, на акции присутствовали 150 тысяч человек, в то время как организаторы шествия заявили о 700 тысяч участников. На кадрах видно огромную толпу людей с плакатами, выкрикивающих лозунги с призывами к независимости от Мадрида и перевыборам.

Среди тех, кто присутствовал на демонстрации, были члены высшего руководства партии «Вместе за Каталонию» и бывший мэр Барселоны Хавьер Триас.