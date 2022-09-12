Чавушоглу: Европейские страны обращаются за азербайджанским газом

"После прекращения поставок российского газа страны Балканского полуострова, страны Восточной Европы вначале обратились к Турции, а затем к Азербайджану". Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Глава МИД Турции отметил, что они нуждаются в природном газе Азербайджана: "Мы принимаем необходимые меры для оказания помощи этим странам в транспортировке газа по TAP и TANAP наряду с другими трубопроводами.

Эти страны обращаются к нам, и мы ведем переговоры с Азербайджаном о том, насколько можно увеличить экспорт природного газа, каков потенциал TANAP в перспективе. В настоящее время эта цифра составляет 16 миллиардов кубометров, к концу 2023 года эта цифра достигнет 26 миллиардов кубометров, а к концу 2024 года - 31 миллиарда кубометров. Это означает двойной прирост. Разумеется, нам тоже нужен природный газ. Но мы думаем и об этих странах".