Чрезвычайное сообщение Минобороны Азербайджана

13 сентября в 16:55 подразделения вооруженных сил Армении, несмотря на объявление о прекращении огня, обстреляли из артиллерийских установок позиции азербайджанской армии, расположенные в направлении населенного пункта Ахмедли Лачинского района. Об этом говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.

Подразделения азербайджанской армии приняли ответные меры.

Минобороны отмечает, что несмотря на объявление о прекращении огня с 09:00, перемирие вдоль границы интенсивно нарушается Арменией с применением артиллерии и другого тяжелого вооружения.