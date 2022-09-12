Чрезвычайное сообщение Минобороны Азербайджана
13 сентября в 16:55 подразделения вооруженных сил Армении, несмотря на объявление о прекращении огня, обстреляли из артиллерийских установок позиции азербайджанской армии, расположенные в направлении населенного пункта Ахмедли Лачинского района. Об этом говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.
Подразделения азербайджанской армии приняли ответные меры.
Минобороны отмечает, что несмотря на объявление о прекращении огня с 09:00, перемирие вдоль границы интенсивно нарушается Арменией с применением артиллерии и другого тяжелого вооружения.