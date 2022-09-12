Алиев и эмиссар Байдена обсуждают войну на границе с Арменией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял главного советника Госдепартамента США по переговорам на Кавказе Филипа Рикера.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на встрече обсуждались широкомасштабные провокации, совершенные вооруженными силами Армении 13 сентября на Кельбаджарском, Лачинском и Зангиланском направлениях границы.

Глава государства отметил, что Азербайджан принимает ответные меры на эти провокации Армении, и вся ответственность за них лежит на политико-военном руководстве Армении.

В ходе беседы была подчеркнута важность обеспечения мира и стабильности в регионе, нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном и продолжения мирной повестки дня.