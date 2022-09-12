Тойво Клаар летит в Баку

Спецпредставитель ЕС Тойво Клаар посетит Баку 14 сентября для проведения встреч на высоком уровне, сообщили в пресс-службе ЕС.

15 сентября Клаар проведет встречи на высоком уровне в Ереване, сказали в ЕС.

Ранее Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что Клаар посетит Азербайджан и Армению, чтобы поддержать необходимую деэскалацию и обсудить следующие шаги в рамках диалога в Брюсселе между лидерами двух стран.